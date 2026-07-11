Omicidio Ann Widdecombe rilasciato il 26enne arrestato | non è coinvolto

Il 26enne arrestato nel caso di omicidio di una nota figura politica e televisiva britannica è stato rilasciato dopo che le autorità hanno dichiarato che non è coinvolto nel decesso. La donna, di 78 anni, era conosciuta per la sua attività politica e televisiva, passando dal Partito conservatore al Brexit Party e successivamente a Reform UK. Restano ancora incerte le cause della morte, e il caso continua a essere oggetto di indagini.

È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell’intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euro-scettica, transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk) di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l’arresto di un 26enne, rilasciato la mattina di sabato. La polizia, citata da Sky News, avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini. Si tratta di un mistero sanguinoso tutto da diradare. Il corpo martoriato di ferite della vittima è stato ritrovato in casa, una dimora di campagna ai margini di un villaggio dell’area di Haytor Vale, nel verde dell’altopiano di Dartmoor, affacciato sulla costa dell’Inghilterra sud-occidentale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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BREAKING: Man who was ARRESTED on SUSPICION of murder now RELEASED

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Temi più discussi: Nel Regno Unito è stato rilasciato l'uomo che era stato arrestato perché sospettato dell'omicidio di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK; Uk, uccisa Ann Widdecombe, paladina della Brexit. Arrestato un 26enne; L’uomo sospettato dell’omicidio di Ann Widdecombe è stato rilasciato e non fa più parte delle indagini; Nel Regno Unito è stato rilasciato l’uomo che era stato arrestato perché sospettato dell’omicidio di Ann Widdecombe portavoce di Reform UK.

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La polizia conferma l'apertura di un'indagine per omicidio sulla morte dell'ex deputata britannica Ann Widdecombe reddit

Rilasciato il 26enne arrestato per l'omicidio di Ann WiddecombeTio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... tio.ch

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