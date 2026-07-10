A Loreto, una donna è stata accoltellata dall’ex marito durante un litigio avvenuto in casa. La disputa era legata al centro estivo del figlio. La vittima ha riportato ferite e si trova in ospedale. La polizia ha arrestato l’uomo, che è accusato di tentato omicidio. La ricostruzione dei fatti indica che la discussione si è protratta per alcuni minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Loreto, 10 luglio 2027 - "Avevano avuto una discussione per il centro estivo del bambino. Era un litigio come può essere quello che fa chiunque a casa. Una sciocchezza proprio". Sono le parole di Roberto Cionna, compagno di Luisa Savino, madre di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dall’ex marito Sami Khemaies a Loreto. L’uomo ha confessato ed è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. I due erano sposati da 9 anni, ma attualmente vivevano a casa da separati. "Abitavano assieme per il bene del bambino”. “Erano due anni che abitava con l'ex moglie per avere rapporti con il figlio, poi ognuno faceva la vita sociale sua, loro vivevano separati”, spiega ancora Cionna: la mamma della vittima è sotto choc e non riesce a parlare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Loreto, Luigia accoltellata dall’ex marito: “Avevano litigato per il campo scuola del figlio”

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