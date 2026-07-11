Oltre alle chat pure le automobili | l’Unione europea punta al controllo totale

L'Unione europea ha approvato il regolamento Chat Control 1.0, che resterà in vigore fino ad aprile 2028. Secondo le nuove norme, le piattaforme di comunicazione online sono autorizzate a scansionare i messaggi degli utenti senza bisogno di un mandato legale. Oltre alle chat, le autorità intendono estendere questa sorveglianza anche alle automobili. La normativa permette quindi un controllo più ampio e diretto sui contenuti trasmessi attraverso vari mezzi digitali.

Con Chat control 1.0 in vigore fino ad aprile 2028, le piattaforme di comunicazione online sono autorizzate a effettuare senza mandato la scansione dei messaggi degli utenti. L’azione di pressione sul Parlamento europeo esercitata dal Ppe è stata di una gravità inaudita e saremo noi cittadini a pagarne le conseguenze. Prolungare nel tempo una misura temporanea, nata per segnalare e rimuovere volontariamente materiale di abuso sessuale su minori, automatizzando il controllo delle comunicazioni private, è una grave violazione delle norme ePrivacy.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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