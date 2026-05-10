Minori e siti per adulti | per l'Unione Europea le VPN sono un grosso ostacolo alle app per la verifica dell'età
Un rapporto dell’Unione Europea evidenzia che le VPN vengono spesso impiegate dai minori per bypassare i sistemi di verifica dell’età sui siti per adulti e sui social network. Secondo le autorità, queste reti private virtuali rappresentano un ostacolo al controllo dell’età, permettendo ai minorenni di accedere a contenuti riservati. La questione riguarda l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e le modalità con cui vengono utilizzate le VPN per eludere le restrizioni.
Un nuovo rapporto della UE segnala le VPN come una possibile scappatoia utilizzata dai minori per aggirare i nuovi sistemi di verifica dell'età e accedere a siti per adulti e social network. Vietare o limitare le VPN potrebbe però comportare nuovi problemi per la privacy degli utenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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