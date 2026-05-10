Minori e siti per adulti | per l'Unione Europea le VPN sono un grosso ostacolo alle app per la verifica dell'età

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rapporto dell’Unione Europea evidenzia che le VPN vengono spesso impiegate dai minori per bypassare i sistemi di verifica dell’età sui siti per adulti e sui social network. Secondo le autorità, queste reti private virtuali rappresentano un ostacolo al controllo dell’età, permettendo ai minorenni di accedere a contenuti riservati. La questione riguarda l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e le modalità con cui vengono utilizzate le VPN per eludere le restrizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un nuovo rapporto della UE segnala le VPN come una possibile scappatoia utilizzata dai minori per aggirare i nuovi sistemi di verifica dell'età e accedere a siti per adulti e social network. Vietare o limitare le VPN potrebbe però comportare nuovi problemi per la privacy degli utenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Siti per adulti, l’accesso all’app per la verifica dell’età richiede i documenti: il prototipo UEAbbiamo analizzato la documentazione della European Age Verification Solution, l'app che servirà per verificare l'eta sviluppata dalla commissione...

Verifica dell’età sui siti per adulti, Dal Checco: “Rischiamo un mercato nero di token per ingannare l’app”L'app UE per la verifica dell'età è già sotto accusa: falle nel codice e rischi per la privacy minacciano il progetto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web