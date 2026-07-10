Nell’Unione Europea continua il dibattito sul chat control

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il regolamento europeo contro la pedopornografia, introdotto nel 2021, è stato prorogato. La versione temporanea, considerata meno invasiva, rimarrà in vigore ancora per un periodo più lungo. La decisione è stata presa mentre il testo continua a suscitare discussioni tra i parlamentari, che ne valutano le implicazioni sulla privacy e sulla sicurezza digitale. La proroga riguarda le misure di sorveglianza automatica delle comunicazioni online.

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La versione temporanea e meno invasiva del contestato regolamento europeo contro la pedopornografia intanto è stata prorogata Il regolamento, introdotto nel 2021, viene definito dai suoi molti critici “Chat Control 1.0”, nome scelto per evidenziare i potenziali rischi per la privacy che comporta. Viene spesso citato insieme a un altro provvedimento relativo alla stessa materia, proposto nel 2022 dall’allora Commissaria europea per gli Affari Interni Ylva Johansson e finora mai approvato: il cosiddetto CSAM (Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse), noto anche come “Chat Control 2.0” per sottolinearne la maggiore invasività. La... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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