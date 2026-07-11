Un aereo Ryanair ha effettuato un atterraggio di emergenza dopo che un oblò è esploso in volo, rischiando di risucchiare un passeggero. L’uomo è stato tratto in salvo grazie a una catena umana creata dai presenti. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, causando panico tra i passeggeri. Nessuna persona è rimasta ferita. L’aereo è stato fatto scendere e portato in un aeroporto vicino. La causa dell’esplosione dell’oblò è ancora in fase di accertamento.

Un passeggero risucchiato fuori dal finestrino e un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo. È quello che è accaduto a un aereo Ryanair che avrebbe dovuto volare da Salonicco in Grecia all’aeroporto di Memmingen in Germania, ma è dovuto tornare dove era decollato "a causa del distacco di un finestrino passeggeri in volo", come ha fatto sapere la stessa Ryanair in un comunicato. Si trattava di un Boeing 737 NG decollato e tornato a Salonicco ieri mattina. Lo stesso aereo il giorno prima era atterrato in emergenza in Grecia anche se doveva arrivare fino a Sarajevo. IL FINESTRINO Secondo una prima ricostruzione fornita dai media greci un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oblò dell’aereo esplode in volo. Rischia di essere risucchiato. Salvato dalla catena umana

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GRECIA Ryanair, terrore in volo: cosa è successo oggi!

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