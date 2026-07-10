Un finestrino si è improvvisamente rotto durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Un passeggero è stato parzialmente risucchiato dall'apertura, ma è stato salvato e non ha riportato ferite gravi. L'aereo ha fatto ritorno in aeroporto poco dopo il decollo. La compagnia ha avviato accertamenti sulla causa del guasto e sulla sicurezza dell'aeromobile.

Attimi di terrore a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. L'aereo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un grave inconveniente tecnico che, secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, avrebbe provocato la rottura di un finestrino e una rapida depressurizzazione della cabina. Paura sul volo Ryanair Salonicco-Monaco di Baviera: che cosa è successo. L'episodio si è verificato pochi minuti dopo il decollo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, un guasto al motore avrebbe causato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito il velivolo, mandando in frantumi uno dei finestrini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo Ryanair

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