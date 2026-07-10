Paura su volo Ryanair | esplode finestrino passeggero rischia di essere risucchiato

Un volo Ryanair diretto a Monaco di Baviera ha dovuto rientrare in Grecia dopo un problema tecnico a uno dei motori. Durante il viaggio, si è verificato un'esplosione di un finestrino, che ha rischiato di risucchiare un passeggero all'esterno. L'anomalia è stata scoperta mentre l'aereo sorvolava lo spazio aereo della Macedonia del Nord. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha creato grande tensione tra i passeggeri.

Apprensione a bordo di un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare in Grecia dopo un problema tecnico a uno dei motori Secondo le prime ricostruzioni, l’anomalia è stata rilevata dall’equipaggio mentre il velivolo sorvolava lo spazio aereo della Macedonia del Nord. Dopo aver valutato la situazione, i piloti hanno deciso di interrompere il viaggio e fare ritorno all’aeroporto di partenza, ritenendo impossibile risolvere il malfunzionamento durante il volo. La situazione si è complicata durante la fase di rientro: una parte del motore danneggiato si è staccata e ha colpito un finestrino della cabina passeggeri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ryanair, paura in volo: esplode il finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato

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