Su Truth Social, un'immagine mostra l'Air Force One coperto di graffiti con sopra le scritte in arabo. La foto ritrae un ex presidente e l'ex first lady mentre salutano prima di salire sull'aereo. Donald Trump ha pubblicato il fotomontaggio, commentando con accuse nei confronti di Barack Obama e Michelle Obama. L'immagine fa parte di una serie di attacchi pubblici del presidente contro gli ex leader.

Nuovo affondo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Barack Obama e della moglie Michelle. Il Taycoon ha pubblicato su Truth Social un fotomontaggio che ritrae l’ex presidente e l’ex first lady mentre salutano prima di salire a bordo di un Air Force One imbrattato con graffiti. Tra le scritte compaiono il celebre slogan della campagna di Obama, “Yes We Can”, la parola “Obama”, l’acronimo “BLM”, riferimento al movimento Black Lives Matter, e la frase in arabo “ Alhamdulillah ”, espressione traducibile come “Lode a Dio” o “Grazie a Dio”. Il post rappresenta l’ultimo capitolo dello scontro politico e mediatico tra Trump e gli Obama, che il presidente americano continua a prendere di mira sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump ancora contro gli Obama: scritte in arabo sull'air force one

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Trump su Truth trasforma gli Obama in scimmie: nuova polemica razzista

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