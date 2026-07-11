Nuovo incendio alle porte di Milano | a Cornaredo brucia il deposito della Polirecuperi

Sabato pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cornaredo per un incendio che ha interessato il deposito della società Polirecuperi. L’incendio si è sviluppato alle porte di Milano, dopo che in precedenza era stato segnalato un altro rogo presso un’azienda di spedizioni, causato da batterie al litio. Non sono state riportate persone ferite. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e il sito è stato evacuato.

Nuovo incendio alle porte di Milano. Dopo il rogo alla Bartolini, divampato da un pacco pieno di batterie al litio, sabato pomeriggio una nuova emergenza ha richiamato i vigili del Fuoco a Cornaredo. Ad andare in fiamme, verso le 17.30, sono stati cumuli di materiale stoccato all'interno della Polirecuperi in via Galilei 63 a Cornaredo. Circa 2000 mq di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili, sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei soccorritori, giunti sul posto con sei mezzi provenienti dai vicini distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno hanno circoscritto nel giro di poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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