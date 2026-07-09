Un incendio ha devastato il deposito di una società di consegne nella zona Bovisa di Milano. Le fiamme si sono propagate velocemente, portando alla chiusura delle finestre in un raggio di due chilometri. Sono state interdette le attività all'aperto nei parchi pubblici e si è raccomandato di evitare di consumare frutta e verdura raccolte nelle aree circostanti. Anche i bambini degli asili e delle scuole d'infanzia sono stati tenuti in spazi chiusi.

Finestre chiuse nel raggio di due chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di giovedì 9 luglio, dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del corriere Brt, in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona Nord di Milano., La comunicazione dell'amministrazione locale ha seguito le prime analisi di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), che ha valutato la qualità dell'aria inevitabilmente impattata dall'enorme colonna di fumo che si è innalzata a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Incendio devastante a Milano, brucia il deposito Brt alla Bovisa: finestre chiuse per 2 km e stop ai parchi

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