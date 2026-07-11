È iniziato il cantiere per la nuova rete fognaria a Sant’Andrea in Pescaiola. Il progetto riguarda il potenziamento del sistema di depurazione e collettamento delle acque reflue nell’area. L’intervento fa parte di un piano di miglioramento del servizio idrico nel comune. I lavori sono stati avviati a luglio 2026 e coinvolgono la realizzazione di infrastrutture per migliorare la gestione delle acque reflue.

San Giuliano Terme (PI), 9 luglio 2026 – Ha preso il via uno dei progetti più attesi degli ultimi anni per il potenziamento del ‘secondo tempo’ del servizio a San Giuliano Terme. A Sant'Andrea in Pescaiola, sono iniziati infatti i lavori per l'estensione della rete fognaria della frazione, permettendo di convogliare le acque reflue verso il sistema di depurazione e rafforzando la tutela ambientale del territorio. Nella mattina di giovedì 9 luglio il presidente di Acque Simone Millozzi e il sindaco Matteo Cecchelli hanno effettuato un sopralluogo congiunto al cantiere, insieme ai tecnici comunali e a quelli del gestore idrico e di Ingegnerie Toscane, per fare il punto su questo e su altri importanti lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova rete fognaria a Sant’Andrea in Pescaiola: partito il cantiere

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