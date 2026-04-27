Villafranca di Verona lavori alla rete fognaria | chiusa via Sant’Eurosia per due settimane

A Villafranca di Verona, via Sant’Eurosia sarà chiusa al traffico per due settimane a causa di lavori sulla rete fognaria. L’intervento, che interesserà la strada, richiederà la sospensione temporanea della circolazione. La chiusura è stata comunicata dalle autorità locali e riguarda esclusivamente il tratto interessato dai lavori. Durante il periodo di intervento, sono previste eventuali deviazioni e segnali di indicazione per gli automobilisti.

A Villafranca di Verona è in programma un intervento sulla rete fognaria che comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale. Secondo quanto comunicato dall'azienda, a partire da lunedì 27 aprile, infatti, Acque Veronesi darà avvio a lavori di manutenzione che interesseranno un tratto.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Adrano, strada chiusa per lavori alla rete fognariaI lavori creeranno di certo un inevitabile disagio, ma necessario per l'ammodernamento dei sotto-servizi in un quartiere residenziale come quello che... Leggi anche: Lavori alla rete fognaria di Vigatto: le modifiche alla circolazione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Villafranca di Verona, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia per due settimane; Villafranca, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia dal 27 aprile; Lavori alla rete fognaria di Villafranca: chiusa via Sant’Eurosia; A Villafranca lavori fognari: chiusa via Sant’Eurosia per 15 giorni. Villafranca, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia dal 27 aprileA Villafranca di Verona si preannunciano modifiche temporanee alla viabilità a partire da lunedì 27 aprile, quando prenderà il via un intervento di ... giornaleadige.it Lavori di Acque Veronesi a Villafranca: chiude un tratto di stradaPer lavori di Acque Veronesi chiude un tratto di via Sant'Eurosia a Villafranca a partire dal prossimo lunedì 27 aprile. veronaoggi.it Fuori dal coro. . Benito (87 anni) è stato aggredito dall'abusivo egiziano che occupa un immobile nel suo terreno a Villafranca di Verona. Il servizio completo di Viviana D'Introno a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com facebook