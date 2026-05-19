Nuova rete idrica e fognaria nella zona Asi progetto da 6.5 milioni Sopralluogo sul cantiere | FOTO
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di una nuova rete idrica e fognaria nella zona Asi di Aversa Nord, con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro. Il progetto, promosso dal Consorzio Asi Caserta, prevede un intervento che riguarda l’area industriale e che si sta sviluppando con un rapido ritmo di cantiere. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo sul sito, durante il quale sono state scattate alcune foto delle attività in corso.
Proseguono a pieno ritmo i lavori promossi dal Consorzio ASI Caserta per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria nell’agglomerato industriale di Aversa Nord, un intervento considerato strategico per il rafforzamento infrastrutturale dell’area produttiva.Questa mattina la Presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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