Nuova rete idrica e fognaria nella zona Asi progetto da 6.5 milioni Sopralluogo sul cantiere | FOTO

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di una nuova rete idrica e fognaria nella zona Asi di Aversa Nord, con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro. Il progetto, promosso dal Consorzio Asi Caserta, prevede un intervento che riguarda l’area industriale e che si sta sviluppando con un rapido ritmo di cantiere. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo sul sito, durante il quale sono state scattate alcune foto delle attività in corso.

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