Nuova raccolta rifiuti meglio la seconda | Serve ancora pazienza

La seconda settimana di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta del secco non riciclabile ad Ascoli ha registrato miglioramenti rispetto all’esordio. Dopo le difficoltà iniziali, i servizi sono stati più efficaci. Si evidenzia che sono ancora necessarie ulteriori pazienze e adattamenti. La sperimentazione proseguirà con le stesse modalità. Non sono stati segnalati problemi gravi o interruzioni significative nel servizio.

Buona la seconda. Dopo le difficoltà registrate all’esordio del nuovo sistema di raccolta del secco non riciclabile, la seconda settimana di sperimentazione ad Ascoli è andata decisamente meglio. I problemi che avevano caratterizzato il debutto del servizio sono stati in gran parte risolti e la situazione, ieri mattina, si presentava molto più ordinata rispetto a quella di sette giorni prima. Resta ancora qualche criticità, soprattutto legata alle abitudini di una parte dell’utenza che deve ancora prendere confidenza con le nuove modalità di conferimento, ma il bilancio complessivo è positivo. I cassonetti intelligenti che avevano evidenziato malfunzionamenti nella fase iniziale sono stati sistemati e hanno funzionato regolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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