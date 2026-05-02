L'allenatore del Napoli ha aggiornato sui progressi di un suo calciatore infortunato, affermando che è tornato ad allenarsi ma che ci vorrà ancora del tempo prima di poterlo impiegare in partita. Questa dichiarazione è stata rilasciata prima del confronto di campionato contro il Como, durante un'intervista ai microfoni di Dazn. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del recupero o sulle tempistiche precise.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como. Le parole di Antonio Conte. Fabregas è difficile affrontarlo? “Sicuramente nessuna delle due squadre vorrà speculare sul risultato, sarà una partita aperta: sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene, lui è un predestinato e ha avuto la fortuna di giocare in Barcellona, Arsenal, Chelsea ed avere allenatori importanti. Ha un background vasto, e sta dimostrando di essere bravo perchè studia, gli faccio i complimenti: il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno, col passare del tempo sta creando grossi fastidi alle big del campionato”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Di Lorenzo è tornato ad allenarsi, ma serve ancora pazienza”

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Conte: Di Lorenzo è tornato ad allenarsi, ma serve ancora pazienzaConte sfida Fabregas: Niente speculazioni, giocheremo a viso aperto. Su Di Lorenzo: Ha ricominciato, ma serve tempo e molta pazienza. ilnapolista.it

Como-Napoli, Conte: «Fabregas predestinato. Di Lorenzo? Ci vorrà tempo per vederlo al top»«È difficile affrontare Fabregas. Nessuna delle due squadre oggi vorrà speculare sul risultato. Sarà una partita aperta. msn.com

Antonio #Conte non ha intenzione di fare calcoli: a #Como si va per giocare a viso aperto. "Nessuna delle due squadre vorrà speculare", avverte il mister a pochi minuti dal fischio d'inizio. Elogi sinceri per #Fabregas, definito un "predestinato" che studia da gra - facebook.com facebook

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