Massimiliano Allegri non sarà ancora libero dal Milan. La decisione di separarsi non è stata presa e si dovrà aspettare prima di definire la sua situazione contrattuale. Al momento, non ci sono cambiamenti rispetto alla posizione precedente e il tecnico rimane legato alla squadra. Non sono stati annunciati nuovi accordi o scadenze ufficiali, quindi la situazione resta in sospeso.

Pare che non sia il giorno di Massimiliano Allegri che si libera dal Milan. Si dovrà attendere ancora un po’. A dirlo è Alfredo Pedullà su X. Il giornalista scrive: “Allegri diventerà l’allenatore del Napoli ma serve ancora un po’ di pazienza sugli aspetti burocratici”. #Allegri diventerà l’allenatore del #Napoli, ma serve ancora un po’ di pazienza sugli aspetti burocratici https:t.copEbN9IRKb1 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 3, 2026 Milan e Allegri devono limare ancora un po’. Gli aspetti burocratici sono stati spiegati in maniera chiara ed esaustiva ieri dal Corriere della Sera da Monica Colombo la giornalista che ha svelato il... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Frenata Allegri, serve ancora un po’ di pazienza (Pedullà)

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