Nuova avventura per Stefano Okaka | si allenerà con l’Iraklis di Walter Mazzarri

Stefano Okaka si allena con l’Iraklis, squadra di proprietà di Walter Mazzarri. L’attaccante italiano si unisce al team per le sessioni di allenamento, segnando un nuovo passo nella sua carriera. La sua presenza nel gruppo è stata confermata ufficialmente e durerà fino a nuova comunicazione. La squadra ha annunciato l’ingaggio di Okaka senza specificare durata o dettagli contrattuali. La collaborazione con l’allenatore Mazzarri rappresenta un nuovo capitolo nel percorso professionale dell’attaccante.

Stefano Okaka si allenerà con l’Iraklis di Walter Mazzarri: ecco la nuova avventura per l’attaccante italiano. Il calciomercato riserva sempre traiettorie sorprendenti e l’ultimo capitolo della carriera di Stefano Okaka ne è la prova evidente. L’esperto attaccante italiano, reduce da una recente parentesi calcistica e dalla successiva formale separazione con il Ravenna, è pronto a rimettersi in gioco lontano dall’Italia. Nel suo futuro immediato si prospetta infatti un’affascinante avventura in Grecia, dove potrebbe presto legarsi ufficialmente a uno dei club più caldi del panorama ellenico. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il fattore Walter Mazzarri e il periodo di prova all’Iraklis Salonicco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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