nuoto italia protagonista nelle batterie della quinta giornata agli europei juniores

Si è da poco conclusa la mattinata della quinta e penultima giornata degli Europei di nuoto juniores 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, sono andate in scena come di consueto le batterie, con risultati positivi per la spedizione italiana. Ben dodici sono stati infatti gli azzurri in grado di qualificarsi alle semifinali del pomeriggio e della giornata di domani, in cui l’Italia spera di arricchire il medagliere. La giornata è iniziata con le batterie dei 100 stile libero maschili, con due italiani capaci di superare le qualificazioni. Cristian Tassan-Caser ha infatti chiuso con il crono di 49?82, nono tempo complessivo utile per partecipare alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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