Nella prima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, sono state disputate le batterie del day-1. L’Italia ha visto eliminata la nuotatrice nei 200 stile libero, mentre due atleti e le staffette hanno ottenuto risultati positivi. La sessione mattutina si è conclusa con le qualificazioni di alcuni atleti e le eliminazioni di altri, in un contesto caratterizzato da luci e ombre.

Si è appena conclusa la sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2026, in corso di svolgimento presso lo storico impianto Olympiaschwimmhalle a Monaco di Baviera. 31 dei 40 azzurrini convocati dal responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli sono già scesi in acqua nelle prime batterie, mentre nella sessione serale in programma dalle ore 18.00 si farà sul serio con semifinali e finali. Ripercorriamo la mattinata bavarese in ordine cronologico e partiamo dunque dai 200 stile libero femminili, forse una delle gare più attese dell’intera manifestazione per l’Italia, in cui si è materializzata però la clamorosa uscita di scena dell’enfant prodige Alessandra Mao. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Nuoto, luci e ombre per l’Italia nelle batterie del day-1 agli Europei Juniores. Mao eliminata nei 200 sl, bene Nannucci e le staffette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Nannucci e Domina avanti nei 200 sl, eliminata Alessandra Mao. Cecconi e Di Scola ok nel dorsoDurante le semifinali dei Campionati europei juniores di nuoto, gli atleti italiani Nannucci e Domina sono passati alla fase successiva nei 200 stile...

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: fari puntati su Mao e Nannucci nei 200 slGli Europei juniores di nuoto 2026 sono iniziati con la presenza di numerosi atleti italiani, tra cui Mao e Nannucci, protagonisti nei 200 stile...

Nuoto, luci e ombre per l’Italia nelle batterie del day-1 agli Europei Juniores. Mao eliminata nei 200 sl, bene Nannucci e le staffetteSi è appena conclusa la sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2026, in corso di svolgimento presso lo ... oasport.it

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in garaSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella ... oasport.it