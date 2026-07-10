Nella quarta giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco di Baviera, l’Italia ha conquistato quattro medaglie, tra cui un oro nella staffetta 4x100 mista mista. La squadra azzurra ha ottenuto risultati significativi nella piscina tedesca, confermando la propria presenza tra le migliori nazioni del torneo. Le medaglie sono arrivate in diverse discipline, contribuendo a un bilancio complessivo positivo per il team italiano.

Si chiude un’altra giornata positiva per i colori azzurri nella piscina di Monaco di Baviera, località che ospita quest’anno gli Europei juniores di nuoto 2026. Nel corso del pomeriggio, l’Italia è stata capace di aggiungere al medagliere altre quattro metalli, al termine di un day-4 che si è concluso con lo splendido oro nella staffetta 4×100 mixed mista. Il pomeriggio si è aperto con l’equilibratissima finale dei 100 farfalla maschili in cui Francesco Ceolin ha sfiorato la medaglia d’oro. L’azzurro ha toccato la piastra in 52?23, solo 3 centesimi dopo il russo Egor Baranov che ha conquistato la prima posizione. Un argento comunque prezioso per l’italiano, davanti allo spagnolo Joaquin Pavon Soto, bronzo in 52?55. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto, Italia scatenata agli Europei juniores! Quattro medaglie ed un oro nella 4×100 mixed mista nella quarta giornata

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