Nubi sparse alternate a schiarite in serata arriva la pioggia

Per giovedì 30 aprile, il meteo a Bergamo prevede un’alternanza di nubi sparse e schiarite durante tutto il giorno, con un miglioramento delle condizioni in serata. Nella notte seguente sono previste precipitazioni, mentre nelle ore precedenti non sono attese piogge. La giornata si svolgerà quindi con un cielo variabile, con una progressiva stabilizzazione nel corso del pomeriggio e l’arrivo della pioggia nelle ore notturne.

Il Meteo a Bergamo prevede per la giornata di giovedì 30 aprile nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2089m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Secondo le previsioni di 3BMeteo. Previsioni in Lombardia Se il meteo a Bergamo non manca di alternare schiarite a nuvolosità, in Lombardia avremo correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Meteo Napoli, oggi nubi sparse poi torna la pioggia: le previsioniSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvolosità di passaggio, con temperatura minima di 10°C e... Piogge sparse e prime schiarite nel pomeriggio. Si alzano le temperatureUna profonda area di bassa pressione centrata sulle isole Britanniche trasporta umide correnti occidentali verso l’Europa, interessando parzialmente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nubi sparse alternate a schiarite, in serata arriva la pioggia; Meteo Liguria, le previsioni per l'ultima settimana di aprile e 1 maggio; Meteo | Previsioni per mercoledì 22 aprile; Meteo in Liguria, dopo sole e temperature estive torna il maltempo. Ecco quando. Nubi sparse alternate a schiarite, in serata arriva la pioggiaIl Meteo a Bergamo prevede per la giornata di giovedì 30 aprile nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata ... bergamonews.it Le previsioni meteo di domani 30 aprilePuglia - Nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata con possibilità di precipitazioni sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali ... corrieresalentino.it Tra oggi e domani nubi sparse con possibilità di precipitazioni soprattutto sui settori centro-settentrionali della regione. Intanto, saranno circa 7 milioni i connazionali pronti a mettersi in viaggio - facebook.com facebook #Meteo: instabile al Nord con qualche rovescio o temporale, nubi sparse alternate a schiarite al Centro-Sud. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di #3BMeteo x.com