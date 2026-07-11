Dopo nove anni di violenze, uno stalker è stato allontanato dalla vittima. La persona è stata denunciata per atti persecutori e, oltre alla misura restrittiva, è stato disposto un provvedimento di allontanamento. Il controllo dell’uomo sarà effettuato tramite un braccialetto elettronico. La vittima potrà così mantenere le distanze e ricevere maggiore tutela.

Non solo la denuncia per atti persecutori, ma anche il provvedimento di allontanamento dalla vittima, con il controllo affidato al braccialetto elettronico. È stato il coraggio di denunciare a permettere ai carabinieri di Cadelbosco Sopra di intervenire per porre fine a un ’incubo’ che durava ormai da anni, addirittura dal 2017. Nei guai un uomo di 49 anni, residente in paese, indagato per anni di maltrattamenti e di atti persecutori ai danni di una donna di 58 anni, che con lui aveva avuto una relazione sentimentale ormai parecchio tempo fa. In caserma la donna ha denunciato un quadro drammatico e perdurante di violenze fisiche, vessazioni e costrizioni psicologiche iniziato proprio ai tempi della relazione di coppia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nove anni di violenze. Allontanato lo stalker

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