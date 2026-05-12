A 22 anni ho avuto un periodo molto duro introspettivo e solitario Ho allontanato tutto quello che poteva rappresentare una distrazione | lo rivela Alessio Lapice

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 22 anni, l’attore ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, caratterizzato da introspezione e solitudine, durante il quale ha deciso di allontanare tutto ciò che poteva rappresentare una distrazione. Attualmente è noto per il ruolo di Stefano nella fiction di Rai Uno, “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, conclusasi di recente. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione del pubblico televisivo.

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Per i telespettatori di Rai Uno è il tormentato Stefano della serie di Rai Uno “Roberta Valente – Notaio in Sorrento “, che si è conclusa domenica scorsa. Nella vita è il 34enne Alessio Lapice. “Ho capito molto presto che avrei voluto fare l’attore. Sinceramente, non mi erano ben chiare le tempistiche e come ci sarei riuscito, ma ero molto deciso”, ha detto a Vanity Fair. Nel percorso professionale e umano ci sono stati anche momenti difficili: “Credo che il primo passo, quello di rottura e cambiamento, sia stato andare via di casa, allontanandomi dai miei affetti e dalle mie certezze, per andare a vivere in un posto nuovo”. E ha aggiunto: “Il secondo, credo sia avvenuto attorno ai 22 anni, quando già vivevo a Roma: è iniziato un periodo molto duro, molto introspettivo e solitario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 22 anni ho avuto un periodo molto duro introspettivo e solitario ho allontanato tutto quello che poteva rappresentare una distrazione lo rivela alessio lapice
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