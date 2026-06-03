Vittima dell' ex compagno stalker lo attira a sua insaputa fino in caserma e lo fa arrestare

Un uomo di 50 anni di Bronte è stato arrestato dai carabinieri di Aci Catena con l’accusa di aver perseguitato l’ex convivente. La vittima ha attirato l’uomo in caserma senza che lui si rendesse conto, portandolo così all’arresto. Le autorità hanno confermato che l’uomo è responsabile di atti persecutori gravi nei confronti della donna, con cui aveva avuto una relazione.

I carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato un 50enne di Bronte, ritenuto responsabile di gravi atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e coetanea. La relazione sentimentale, iniziata nei primi mesi del 2024, ha preso nel tempo una piega drammatica. L’uomo ha manifestato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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