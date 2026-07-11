Due uomini di 39 e 48 anni sono morti in due incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza nell’Aretino. Entrambi gli incidenti sono stati segnalati durante la notte. Le autorità stanno indagando sulle cause dei sinistri. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui luoghi o le circostanze specifiche. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

AREZZO – Un tragico bilancio di sangue sulle strade dell’aretino, dove nel giro di pochissime ore due incidenti stradali hanno strappato la vita a due uomini, un 48enne e un 39enne. I drammatici episodi, avvenuti tra la serata di ieri e la notte scorsa, hanno mobilitato in codice rosso i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, ma per entrambe le vittime non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il primo sinistro mortale si è consumato poco dopo le 21 di ieri (10 luglio) nel territorio comunale di Foiano della Chiana, precisamente in via Molin Nuovo. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente mentre si trovava a bordo della propria motocicletta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nottata di sangue nell’Aretino: due morti per incidenti stradali

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