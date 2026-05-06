Nella giornata odierna nel territorio aretino si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. In totale, tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno ancora accertando le cause degli incidenti.

Due incidenti stradali si sono verificati nel corso della giornata nel territorio aretino, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 8 a Loro Ciuffenna, in via Setteponti Levante, dove è rimasta coinvolta un’auto. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica del Valdarno, la Misericordia di San Giovanni Valdarno, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine di San Giovanni Valdarno. Una donna di 18 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Il secondo sinistro si è verificato alle ore 18.30 sulla SR71, in località Ponte alla Chiassa, ed ha coinvolto due autovetture.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due incidenti stradali nel territorio aretino: tre persone ferite

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