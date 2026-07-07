Un mezzo della Misericordia è uscito di strada ad Anghiari, nell’Aretino, ieri pomeriggio. Due anziane sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non ci sono altre persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Paura nel pomeriggio di ieri ad Anghiari ( Arezzo), dove un mezzo della Misericordia è rimasto coinvolto in un i ncidente stradale. L'episodio si è verificato alle ore 16.42 in località Colignola, q uando il conducente di un Fiat Doblò della Misericordia di Anghiari ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati l'ambulanza India 5 della Misericordia di Pieve Santo Stefano, un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione dell'intervento. A bordo del mezzo viaggiavano due pazienti, una donna di 92 anni e una di 82 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti: fuori strada un mezzo della Misericordia, nell'aretino due anziane trasportate in ospedale

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