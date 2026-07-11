noskova nuova regina di wimbledon battuta muchova in finale

Linda Noskova ha vinto il singolare femminile di Wimbledon, battendo in finale la rivale in tre set. La tennista di 21 anni, classificata 12ª nel ranking mondiale, ha concluso il match davanti a un pubblico che includeva ex campionesse. La finale si è disputata a Londra, con Noskova che ha superato la rivale in tre set, aggiudicandosi così il titolo del torneo.

La tennista della Repubblica Ceca vince il derby al terzo set. LONDRA (INGHILTERRA) - Linda Noskova è la nuova regina di Wimbledon. La 21enne di Vsetin, 12 del mondo, ha vinto il singolare femminile del Major britannico sotto gli occhi di Martina Navratilova. Battuta in finale la connazionale Karolina Muchova, 9 del ranking Wta, nel derby della Repubblica Ceca andato in scena sull'erba del Campo Centrale dell'All England Tennis Club. 6-2 5-7 6-3 il punteggio in favore di Noskova che, dopo cinque match point non sfruttati tra il nono e il decimo game del secondo parziale, ha trionfato al terzo set, dopo due ore e 27 minuti di lotta. Noskova solleva il primo trofeo del Grande Slam della carriera ed entrerà per la prima volta nella top ten del ranking mondiale: da domani sarà settima posizione, con 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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