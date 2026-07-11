Linda Noskova ha vinto la finale di Wimbledon contro Karolina Muchova, in un incontro tra due tenniste ceche. La partita si è conclusa con Noskova campionessa del torneo, dopo aver battuto la sua avversaria nel set decisivo. La finale è stata molto combattuta e ha avuto momenti di grande tensione. Noskova ha conquistato il titolo in questa edizione del torneo, battendo la rivale in una partita molto seguita.

Linda Noskova è la nuova campionessa di Wimbledon. Al termine di una finale che regala brividi in buona quantità, è suo il derby ceco con Karolina Muchova. 6-2 5-7 6-3 il punteggio finale dopo una sfida che vale alla giocatrice di Vsetin il titolo di quarta più giovane in Era Open a conquistare il primo Slam proprio ai Championships. I primi tre game iniziano facendo capire che le due sono abbastanza tese, il che porta a qualche errore in più del dovuto. Quasi d’improvviso, però, è Muchova a ritrovarsi nei guai, con due palle break da salvare: è Noskova a trasformare la seconda con un brillante rovescio lungolinea. La nativa di Vsetin supera... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Linda Noskova rischia, poi è campionessa di Wimbledon: battuta Karolina Muchova nella finale tutta ceca

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