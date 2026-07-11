Noskova-Muchova | highlights Wimbledon I migliori colpi del derby ceco

Notizia in breve

Linda Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon, sconfiggendo Karolina Muchova in tre set, 6-2, 5-7, 6-3. La finale ha visto scambi intensi e colpi decisivi da entrambe le giocatrici. Noskova ha ottenuto il titolo dopo aver superato il set finale con un break nella fase conclusiva. La partita ha avuto momenti di grande equilibrio e scambi spettacolari, con Noskova che ha chiuso al servizio.