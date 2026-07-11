Noskova-Muchova | highlights Wimbledon I migliori colpi del derby ceco
Linda Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon, sconfiggendo Karolina Muchova in tre set, 6-2, 5-7, 6-3. La finale ha visto scambi intensi e colpi decisivi da entrambe le giocatrici. Noskova ha ottenuto il titolo dopo aver superato il set finale con un break nella fase conclusiva. La partita ha avuto momenti di grande equilibrio e scambi spettacolari, con Noskova che ha chiuso al servizio.
È Linda Noskova la nuova campionessa di Wimbledon, dopo la vittoria in tre set nel derby ceco con Karolina Muchova, con il punteggio di 6-2 5-7 6-3. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Linda Noskova è la regina dell'edizione 2026 di Wimbledon: nella finale femminile ha vinto il derby ceco contro Karolina Muchova in tre set (6-2 5-7 6-3), dopo aver avuto varie occasioni per chiudere la partita già nel secondo parziale. Per Noskova, 21 anni, facebook
Linda Noskova durante la finale di Wimbledon 2026 reddit
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