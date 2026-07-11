Una giovane tennista ceca di 21 anni ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam a Wimbledon, battendo in finale un’esperta connazionale in tre set. La partita, durata due ore e 27 minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. La vincitrice ha portato a casa il primo titolo importante della sua carriera, sventolando la bandiera della sua nazione sulla erba londinese.

Sull’erba di Wimbledon sventola la bandiera ceca e il sorriso di Linda Noskova. A 21 anni, la giovanissima tennista ceca conquista il primo Slam della carriera, superando l’esperta connazionale Karolina Muchova per 6-2 5-7 6-3 in due ore e 27 minuti di intenso e appassionante gioco. Il match sembra in discesa per Noskova, che domina un primo set davvero agevole, chiuso in soli 31 minuti sul 6-2 grazie a un break decisivo nel terzo game. Ma il tennis è fatto di emozioni e la tensione gioca un brutto scherzo alla giovane promessa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Noskova è la nuova campionessa di Wimbledon: primo Slam in carriera, ma psicodramma sfiorato

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Muchová vs Nosková Is Bigger Than You Think | Wimbledon WTA Finals

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