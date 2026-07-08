wimbledon 2026 noskova batte mertens e festeggia la sua prima semifinale slam

Linda Noskova ha battuto Mertens e si è qualificata per la prima semifinale a Wimbledon. La tennista ceca ha superato l’avversaria in tre set e prosegue il cammino nel torneo dello Slam. Era la prima volta che Noskova arrivava così lontano in un Major. La sua avventura si aggiunge a quella di un’altra giocatrice ceca, che aveva raggiunto le fasi finali del torneo.

Il tennis ceco continua a sognare in grande a Wimbledon. Dopo Karolina Muchova, anche Linda Noskova si è qualificata per le semifinali dei The Championships. Un sogno per la testa di serie numero nove, che si è sciolta alla fine anche in un pianto di liberazione e commozione per lo straordinario traguardo raggiunto. Noskova ha confermato il pronostico della vigilia, battendo in due set la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. La ventunenne Vsetín affronterà ora l’ucraina Marta Kostyuk, che nell’altra semifinale ha battuto nettamente Jasmine Paolini in due set per 6-3 6-2. Noskova ha concesso una sola palla break all’avversaria e non ha mai perso il servizio in tutta la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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