Due giocatori chiave sono tornati disponibili per l’Inghilterra in vista dei quarti di finale dei Mondiali 2026, secondo quanto comunicato dal ritiro della squadra. L’allenatore ha sorriso alla notizia del recupero di questi due big, che potrebbero essere schierati già nella prossima partita. Le possibili scelte di formazione dell’allenatore sono ora soggette a valutazioni, in attesa di conferme definitive. La squadra si prepara a sfidare la Norvegia in uno dei match più attesi del torneo.

Norvegia Inghilterra, le possibili scelte di Thomas Tuchel per il match dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Arrivano ottime notizie dal ritiro dell’ Inghilterra a poche ore da uno degli appuntamenti più delicati dell’intero Mondiale. Questa sera, alle ore 23:00 italiane, la nazionale guidata da Thomas Tuchel scenderà in campo nella cornice di Miami per affrontare la Norvegia, in un match da dentro o fuori che non ammette passi falsi. A rasserenare l’ambiente inglese ci ha pensato l’ultimo bollettino medico: l’infermeria si sta progressivamente svuotando, restituendo al commissario tecnico elementi di assoluto spessore internazionale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’allenamento a Miami: Rice e Guehi tornano in gruppo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Norvegia Inghilterra, Tuchel sorride: recuperati questi due big in vista dei quarti dei Mondiali. Le possibili scelte di formazione

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