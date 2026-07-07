Dopo aver battuto il Messico 3-2 in trasferta, l’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali. Nel post partita, però, si è verificato un grave infortunio che ha coinvolto uno dei membri dello staff tecnico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni o sull’identità della persona interessata. La squadra proseguirà la competizione senza questa figura, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Con il 3-2 rifilato al Messico all’Azteca, l’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondali. Nel post partita, tuttavia, è arrivata una brutta notizia per il c.t. Tuchel Che partita all’Azteca. La spinta del pubblico di casa e un tempo disputato in superiorità numerica non sono bastati al Messico per avere la meglio di un’Inghilterra trascinata da un Bellingham superlativo e dal solito Kane. – calciomercato.it (foto Ansa) E’ finita 3-2 con l’Inghilterra per la terza volta consecutiva qualificata ai quarti di un Mondiale. Il cammino degli uomini di Tuchel proseguirà con la Norvegia che ha eliminato il Brasile con una doppietta di Haaland. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inghilterra ai quarti ma Tuchel perde uno dei suoi: incredibile infortunio nel post partita

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MÉXICO VS INGLATERRA/ La ventaja que define el Mundial 2026

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