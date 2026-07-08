Nel ritiro della Norvegia prima dei quarti contro l’Inghilterra si sono verificati problemi di salute tra i giocatori. Alcuni membri del team sono stati isolati a causa di un sospetto di contagio virale. La squadra ha interrotto le sessioni di allenamento e ha monitorato attentamente la situazione. Non sono stati comunicati dettagli specifici su eventuali diagnosi o condizioni, ma il timore di un virus ha portato a misure di cautela.

Alla Norvegia serviva solo pensare all’ Inghilterra, e invece deve pensare alla salute. Dopo l’impresa che ha eliminato il Brasile, la squadra di Ståle Solbakken vive ore di preoccupazione in vista del quarto di finale di sabato 11 luglio a Miami: nei giorni successivi alla vittoria diversi calciatori hanno accusato una marcata stanchezza e sintomi di malessere, e lo staff tecnico e medico ha alzato la guardia. Due giocatori isolati, si teme un virus. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’ambiente norvegese, almeno due calciatori sarebbero stati posti in isolamento dopo aver accusato tosse persistente e difficoltà respiratorie; anche altri componenti della spedizione non sarebbero al meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malessere nel ritiro della Norvegia prima dei quarti con l’Inghilterra: giocatori isolati e il timore di un virus

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