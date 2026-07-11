La partita tra Norvegia e Inghilterra si gioca questa sera per i quarti di finale dei Mondiali 2026. In campo ci saranno Haaland e Kane, pronti a sfidarsi come principali attaccanti. Le formazioni probabili sono state annunciate: l’allenatore norvegese e quello inglese hanno scelto gli interpreti titolari. La gara si preannuncia come uno scontro tra due bomber di alto livello, con entrambe le squadre che scenderanno in campo per cercare la vittoria.

Ecco le probabili formazioni di Norvegia-Inghilterra, terzo quarto di finale dei Mondiali. Haaland sfida Kane in una gara che preannuncia spettacolo. Di seguito le scelte di Solbakken e Tuchel Inghilterra e Norvegia stasera scenderanno in campo per il terzo dei quarti di finale delMondiale 2026. Nei giorni precedenti è scoppiato un vero e proprio caso:un virus influenzaleavrebbe messo KO diverso giocatori.Quella di stasera potrebbe essere una partita viziata da questa variabilema Tuchel e Solbakken nonostante ciò schiereranno in campo l’11 migliore tra i rispettivi giocatori disponibili. La Norvegia di Ct Solbakken stasera è chiamata ad un’impresa, per farla farà affidamento adErling Braut Haaland, pronto a prendersi il centro dell’attacco, con Bobb, Ødegaard e Schjelderupalle sue spalle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Norvegia-Inghilterra sarà uno scontro tra bomber, Haaland e Kane daranno spettacolo: le probabili formazioni

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