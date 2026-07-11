Norvegia-Inghilterra | la sfida tattica che potrebbe sorprendere

La partita tra Norvegia e Inghilterra, in programma questa sera, si presenta come un quarto di finale con una forte componente tattica. Le due squadre hanno mostrato approcci diversi nelle recenti prestazioni, e questa sfida potrebbe riservare sorprese sul piano strategico. La gara si svolge in un contesto di alta competizione, con entrambe le formazioni determinate a passare il turno. La sfida si annuncia equilibrata e aperta a diverse possibilità di risultato.

L’angolo della partita. L’incontro di questa sera tra Norvegia e Inghilterra non è solo un semplice quarto di finale, ma una vera e propria battaglia tra due formazioni che hanno dimostrato il loro valore in modi differenti. La Norvegia, dopo aver compiuto l’impresa di eliminare il Brasile con una prestazione da incorniciare, arriva a Miami con una grande carica di entusiasmo. Al contrario, l’Inghilterra, vincitrice di un tumultuoso scontro con il Messico, deve affrontare l’emergenza in difesa per via della squalifica di Jarell Quansah, il che complica il compito del CT Southgate nel ridisegnare la linea arretrata. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Norway vs England| Quarter Final FIFA World Cup match prediction on 12th July 2026

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