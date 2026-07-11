Norvegia-Inghilterra | analisi tattica del quarto di finale

Notizia in breve

Sabato si è disputato il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, segnando il primo passaggio della nazionale scandinava a questa fase in un Mondiale. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in una strategia offensiva e difensiva, con l'Inghilterra che ha mantenuto un possesso superiore e la Norvegia che ha tentato ripartenze rapide. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra, che si è qualificata per la semifinale.