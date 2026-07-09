Pronostico Norvegia-Inghilterra non solo Haaland-Kane | decisivo il duello fratricida

La partita tra Norvegia e Inghilterra si svolgerà sabato alle 23:00, valida per i quarti di finale del Mondiale 2026. La sfida è stata annunciata come decisiva anche per un duello tra i due attaccanti principali, ma non solo. Le formazioni sono state annunciate e le statistiche sono disponibili. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e sarà possibile seguirla anche in streaming gratuito.

Norvegia-Inghilterra è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. La Norvegia che rimanda a casa il Brasile pentacampione al termine di una partita in cui gli scandinavi hanno addirittura avuto il 66% del possesso contro il 34% dei verdeoro è forse il manifesto del calcio del XXI secolo, l’archiviazione definitiva del Novecento calcistico. Sì, perché il solo immaginare qualcosa di simile 30 o 40 anni fa era praticamente impossibile. Si sarebbe rasentata la blasfemia. Pronostico Norvegia-Inghilterra, non solo Haaland e Kane: decisivo il duello “fratricida” (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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