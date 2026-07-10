Francia-Marocco | l’analisi tattica del quarto di finale cruciale

La partita tra Francia e Marocco si gioca a Boston, con il punteggio ancora aperto. La Francia schiera un modulo offensivo, mentre il Marocco si affida a un sistema difensivo compatto. La squadra africana ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite finora, mentre la Francia ha segnato 10 gol in 4 incontri. La sfida si concentra sulla capacità della squadra africana di resistere agli attacchi francesi e di sfruttare eventuali contropiedi.

L’angolo della partita. Il quarto di finale tra Francia e Marocco si preannuncia come un incontro spettacolare a Boston, non solo per la rivincita della semifinale del 2022, ma anche per un intrigante scontro di stili. Con il Marocco in una striscia di imbattibilità che dura da 34 partite, la pressione è tutta sulle spalle della Francia, che dovrà rompere questa striscia positiva. Tuttavia, le preoccupazioni per le condizioni fisiche di Aurélien Tchouaméni e Marcus Thuram potrebbero influenzare la strategia di Didier Deschamps, sollevando interrogativi su come affrontare una difesa marocchina sempre più solida. La chiave tattica del match. Tatticamente, il Marocco potrebbe adottare un baricentro basso, come già dimostrato contro avversari di alto livello, puntando su contropiedi veloci e sfruttando la velocità di Achraf Hakimi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

France vs Morocco: Who Wins the Quarter Final

Notizie e thread social correlati

Francia-Marocco: Analisi tattica del quarto di finale mondialeLa partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali si gioca con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Leggi anche: LIVE Francia-Marocco: le ultime sul primo quarto di finale del Mondiale

Temi più discussi: Marocco ha cambiato dimensione ma Francia favorita; Francia-Marocco: quote, pronostico e probabili della sfida caldissima ai quarti; Pronostici Francia - Marocco: quota di valore per i Leoni dell'Atlante imbattuti nei 90 minuti; Pronostico Francia-Marocco: analisi e probabili formazioni 09/07/2026 Coppa del Mondo.

#FifaWorldCup Formidabili Mbappé e Dembélé: la #Francia batte il #Marocco ed è la prima semifinalista ai Mondiali. L'analisi dell‘inviato @shalafi81 - X x.com

Francia-Marocco 2-0, le pagelle: Mbappé (7) gol spettacolare dopo il rigore sbagliato, Dembelé (7,5) c'è sempre, Bounou (7) non bastaLa Francia si conferma la squadra da battere di questo Mondiale. La squadra di Deschamps spazza via anche un temibile Marocco con un secco 2-0 che conferma le qualità immense de Les ... leggo.it

Highlights Francia-Marocco, Mbappé e Dembelé decisivi: video gol e sintesiLa cronaca con gli highlights di Francia-Marocco, primo quarto di finale dei Mondiali 2026 disputato giovedì 9 luglio Temperatura rovente a Boston per Francia-Marocco, il primo dei quarti di finale ... calciomercato.it