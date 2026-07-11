Martina Miliddi ha riferito di aver subito comportamenti scorretti da parte del personale di una compagnia aerea, nonostante avesse richiesto rispetto e comprensione a causa di un lutto. La cantante ha denunciato che, invece di ricevere empatia, è stata insultata e trattata con mancanza di rispetto durante il volo. L'episodio si è verificato mentre tornava in Sardegna in un momento personale delicato. La sua testimonianza evidenzia una condotta negativa da parte del personale di bordo.

Doveva essere solo un volo per tornare a casa, in Sardegna, in uno dei momenti più difficili della sua vita. È finita, invece, con Martina Miliddi, ballerina di “Affari Tuoi” ed ex allieva di “Amici di Maria De Filippi”, che sfoga tutta la sua rabbia sui social contro una compagnia aerea, accusando il personale di terra di averla minacciata e aggredita verbalmente proprio mentre viaggiava per un lutto in famiglia. Tutto sarebbe successo durante le procedure di imbarco all’aeroporto di Cagliari-Elmas, al momento dei controlli sul trasportino del suo cane. Miliddi, che dice di essere abituata a viaggiare spesso con l’animale e di conoscere bene le regole in materia, sostiene di essersi trovata di fronte a un atteggiamento decisamente sopra le righe da parte delle hostess, tanto da parlare apertamente di minacce e aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nonostante chiedessi gentilezza ed empatia perché ero qui per un lutto, hanno solo gridato e mancato di rispetto”: Martina Miliddi furiosa contro la compagnia aerea

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Paura per Martina Miliddi, aggredita e minacciata allaeroporto: lo sfogo pieno di rabbia

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