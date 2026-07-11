noi tecnici fanesi traditi e delusi dal club

Un ex giocatore ha dichiarato che i tecnici del club sono stati traditi e delusi. Ha una carriera che include esperienze in diverse squadre, tra cui Bologna, Forlì, Modena, Teramo e Cagliari, con cui ha vinto un campionato e raggiunto la serie A. Ha collaborato con vari campioni durante la sua carriera.

Roberto Canestrari, ha giocato, oltre che nel Fano, a Bologna, Forlì, Modena, Teramo, Cagliari vincendo il campionato con Bruniera, Marchetti, Piras, Virdis e altri campioni e salendo in serie A. Giovanni Mei ha giocato, tra l’altro, tanti anni a Cesena e Atalanta tra serie B e serie A. In sintesi due monumenti del calcio fanese che hanno portato l’Alma dalla Terza categoria all’Eccellenza, ma nonostante ciò sono stati allontanati da un progetto. Due mesi dopo, Roberto Canestrari, sente il bisogno di fare chiarezza. Canestrari cosa è accaduto? "Due anni fa siamo partiti con il Fano che era sparito, dalla Terza categoria su invito di sindaco e assessore che abbiamo chiaramente apprezzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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