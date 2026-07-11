‘Noi Moderati’ appoggia Alberto

‘Noi Moderati’ ha annunciato il sostegno ad Alberto Alessandri. La dichiarazione è stata resa da Baccio Paolo Fiaccarini, consigliere comunale e coordinatore del gruppo nel territorio di Urbino e Montefeltro.

‘Noi Moderati’ dichiara il suo sostegno ad Alberto Alessandri, queste le dichiarazioni di Baccio Paolo Fiaccarini, consigliere comunale e coordinatore Noi Moderati Urbino e Montefeltro. "Prendo atto delle dichiarazioni dell’ex consigliere Balduini, che rispetto sul piano personale, ma non posso condividerne le conclusioni – spiega Fiaccarini –. Come unico consigliere comunale di Noi Moderati a Urbino, e nel pieno rispetto della linea della coalizione di centrodestra di cui il nostro partito fa parte, sosterrò la candidatura di Alberto Alessandri alla Presidenza della Provincia. La mia non è una scelta dettata da logiche personali, ma da una precisa visione politica e istituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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