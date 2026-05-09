Elezioni Roma 2027 nel centrodestra ultimatum di Noi Moderati | Candidato sia scelta corale o noi ci chiamiamo fuori
Nel centrodestra di Roma si fa sentire una richiesta chiara da parte di Noi Moderati, che dà un ultimatum sulla scelta del candidato sindaco per le elezioni del 2027. La formazione chiede che la candidatura venga decisa in modo condiviso e avverte che, in caso contrario, si defilano dalla coalizione. Questa posizione arriva a un anno dall’appuntamento elettorale nella capitale italiana.
Nella coalizione di centrodestra si alza una voce che fa rumore, a un anno dalle elezioni amministrative di Roma. Si tratta di Noi Moderati, il partito che in Campidoglio siede all'opposizione, mentre in Regione Lazio è in maggioranza seppur con una postura spesso critica e insofferente rispetto.🔗 Leggi su Romatoday.it
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