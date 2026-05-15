Noi Moderati a congresso Sarà eletto il segretario

Oggi si tiene il primo congresso regionale di Noi Moderati in Emilia-Romagna, che si svolge alle 16 presso l’Hotel Smy, situato in viale Masini, 43. Durante l’evento si procederà all’elezione del nuovo segretario del movimento. La riunione rappresenta un momento importante per il partito nella regione, con la partecipazione dei membri e dei rappresentanti locali. La discussione si concentrerà sulle prossime tappe e sulla definizione delle strategie politiche per il territorio.

Il primo congresso regionale di Noi Moderati Emilia-Romagna si tiene oggi e l’incontro si svolgerà alle 16 all’Hotel Smy (viale Masini, 43). Tre anni fa, su iniziativa del vice presidente vicario di Noi Moderati, Giuseppe Galati (foto) – viene ricordato – si sono costituiti i Coordinamenti provinciali di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e Rimini. Il lavoro è poi confluito nell’organizzazione finale del congresso regionale. Tutto questo ha dato luogo per la prima volta, alla formazione e alla presentazione di due liste autonome, per le amministrative del 24 e 25 maggio, nei Comuni di Faenza e Comacchio a supporto rispettivamente dei candidati sindaco Padovani e Bellotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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