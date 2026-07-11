Il presidente di PratoVeteri Aps ha illustrato il percorso dell’associazione, che dal 2012 organizza il festival Naturalmente Pianoforte a Pratovecchio Stia. L’evento combina musica, arte e territorio, e viene realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Comune, con il patrocinio di due ministeri. La manifestazione si svolge ai confini della vita, partendo da una valle chiusa e arrivando a grandi scenari.

Presidente di PratoVeteri Aps, Simone Maglioni guida l’associazione che, dal 2012, organizza Naturalmente Pianoforte, festival che a Pratovecchio Stia unisce musica, arte e territorio, realizzato insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e al Comune, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente. Maglioni, cosa vi ha convinto a puntare tutto su Nessun genere di confine in quest’edizione di Naturalmente Pianoforte? "È la prima volta che c’è un tema unico per tutto quello che lo compone. Siamo partiti dalla parità di genere, ma questo tema ci sembrava perfetto per il momento che stiamo vivendo. Siamo un piccolo festival in una valle chiusa dove nasce l’Arno, ma non possiamo far finta di nulla: non è solo una questione di parità tra donna e uomo, è un discorso molto più ampio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Noi, in viaggio ai confini della vita". Il presidente traccia il percorso dalla valle chiusa ai grandi scenari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

the emperor watched his own death on air! he swears to purge traitors and conquer all.

Notizie e thread social correlati

Arcobalì, da Sanremo ai grandi palchi d’Italia. Il viaggio della solidarietà continuaDopo il debutto a Sanremo 2026, ARCOBALÌ, mascotte del progetto solidale promosso dall’Associazione Coloriamo i Sogni in collaborazione con Caritas...

Il personaggio - Ultima gara sulla panchina dei baby viola dopo un percorso di grandi soddisfazioni. Galloppa ai saluti, lo attendono i grandiDaniele Galloppa si prepara a lasciare la panchina della Fiorentina Primavera dopo aver concluso il suo percorso con una finale contro il Parma.

Si parla di: Noi, in viaggio ai confini della vita. Il presidente traccia il percorso dalla valle chiusa ai grandi scenari.

Viaggio in Kurdistan ai confini con l’Iran, sulla linea del fronte più pericolosa al mondoReportage dai confini del Kurdistan, dove i Peshmerga si preparano alla morte e le spie dei Pasdaran cacciano nemici tra le montagne. Un rumore cupo e costante sopra le nostre teste ci fa alzare gli ... panorama.it

Ai confini dell’astrobiologiaLa nostra biosfera è il prodotto di 4 miliardi di anni di coevoluzione tra la vita e il suo ambiente, e ciò vale anche per i nostri cervelli. Basterebbe questa frase, estratta dalle considerazioni ... media.inaf.it