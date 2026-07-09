SANREMO – Dopo il debutto ufficiale a Sanremo 2026, ARCOBALÌ, la mascotte simbolo del progetto solidale promosso dall’Associazione Coloriamo i Sogni in collaborazione con Caritas Italiana, continua il suo emozionante viaggio attraverso l’Italia, portando con sé un messaggio di inclusione, speranza e condivisione. Il progetto nasce con un obiettivo semplice, ma straordinario: donare a persone e famiglie in difficoltà la possibilità di partecipare a concerti ed eventi, trasformando la musica e lo spettacolo in un’occasione concreta di incontro e partecipazione. L’esordio di ARCOBALÌ è avvenuto nella prestigiosa cornice del Festival di Sanremo, alla presenza del Direttore Generale di Caritas Italiana, Don Marco Pagniello, e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, segnando l’inizio di un percorso destinato a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Arcobalì, da Sanremo ai grandi palchi d’Italia. Il viaggio della solidarietà continua

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Sanremo 2026 - J-Ax canta Italia starter pack

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