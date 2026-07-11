Iker Lecuona ha vinto la gara-1 del GP della Gran Bretagna di Superbike, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. Nicolò Bulega, che aveva ottenuto molte vittorie di fila, ha commentato che Lecuona andava forte e che deve lavorare per migliorare alcune zone della sua guida. La corsa si è conclusa con Lecuona davanti, interrompendo la serie di successi di Bulega.

Si interrompe l’infinito filotto di vittorie consecutive di Niccolò Bulega. Iker Lecuona si è infatti imposto in occasione della gara-1 valida per il GP della Gran Bretagna, ottavo atto del Mondiale 2026 di Superbike. Il ducatista italiano, con molta probabilità prossimo ad approdare in MotoGP nella prossima stagione, si è dovuto accontentare del posto d’onore dopo venticinque successi di seguito. Buona comunque la prestazione di Nicolò, artefice di una avvincente testa a testa con il compagno di scuderia. Il podio è stato invece completato da Yari Montella, arrivato al traguardo con sei secondi di distacco rispetto ai primi due della... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega: “Oggi Lecuona andava forte, devo lavorare per migliorare in alcune zone”

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