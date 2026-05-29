Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, Nicolò Bulega ha concluso in testa, con Iker Lecuona che ha mantenuto un passo vicino. La sessione si è svolta senza incidenti significativi, con Bulega che ha migliorato i tempi rispetto alle prove precedenti. Lecuona si è posizionato subito alle spalle del leader, senza riuscire a sopravanzarlo. Nessun altro pilota è riuscito a entrare nella top 3.

Nicolò Bulega non si ferma mai. Il pilota emiliano, infatti, ha chiuso al comando anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz abbiamo assistito ad un turno reso perfetto dalle condizioni meteo che proponevano sole e temperature elevate, con una bandiera rossa iniziale per una caduta, per fortuna senza conseguenze, di Jake Dixon. La migliore prestazione, tanto per cambiare, porta la firma di Nicolò Bulega (Ducati) che ha fermato i cronometri sull’1:48.916 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di team e padrone di casa Iker Lecuona (Ducati) che ha chiuso con un 1:48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega inizia forte nella FP1 di Aragon, ma Iker Lecuona è in scia

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